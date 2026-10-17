W Pakistanie ogólny bilans płatniczy we wrześniu przeszedł do deficytu w wysokości 4,39 mld dolarów, wobec 118 mln dolarów w sierpniu. Deficyt rachunku bieżącego wzrósł w ciągu miesiąca z 73 mln do 356 mln dolarów, wynika z danych Państwowego Banku Pakistanu, o których informuje The Express Tribune.

Od lipca do września bilans płatniczy kraju odnotował deficyt w wysokości 3,12 mld dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku wystąpiła nadwyżka 274 mln dolarów. Deficyt rachunku bieżącego w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026–2027 wyniósł 874 mln dolarów wobec 755 mln dolarów rok wcześniej.

Import rósł szybciej niż eksport

Deficyt w handlu towarami wzrósł od lipca do września o 21,1%, do 9,33 mld dolarów. Import zwiększył się o 14,3%, do 17,78 mld dolarów, a eksport — o 7,7%, do 8,45 mld dolarów. We wrześniu eksport towarów wzrósł rok do roku o 15,5%, do 3,02 mld dolarów, natomiast import zwiększył się o 22,7%, do 6,17 mld dolarów. Miesięczny deficyt w handlu towarami wyniósł 3,16 mld dolarów.

Eksport usług w pierwszym kwartale wzrósł o 22,8%, do 2,72 mld dolarów, w tym usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne przyniosły 1,25 mld dolarów. Import usług również wzrósł — z 3,05 mld do 3,55 mld dolarów. Deficyt w handlu usługami nieznacznie się zmniejszył: z 840 mln do 831 mln dolarów.

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Przekazy pieniężne i inwestycje

Przekazy pieniężne pracowników z zagranicy wzrosły od lipca do września o 14%, do 10,88 mld dolarów. We wrześniu ich wartość wyniosła 3,59 mld dolarów, mniej niż 3,66 mld dolarów w sierpniu. Deficyt dochodów pierwotnych wzrósł z 2,27 mld do 2,32 mld dolarów.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły w kwartale o 20%, do 720 mln dolarów, choć ich napływ we wrześniu spowolnił do 219 mln dolarów wobec 322 mln dolarów w sierpniu. Napływ netto inwestycji portfelowych w ciągu trzech miesięcy wyniósł około 2,93 mld dolarów, podczas gdy rok wcześniej odnotowano odpływ netto 631 mln dolarów. Jednocześnie rachunek finansowy odnotował w kwartale odpływ netto w wysokości 4,16 mld dolarów.

Rezerwy walutowe brutto, według tabeli bilansu płatniczego banku centralnego, wyniosły we wrześniu 22,88 mld dolarów wobec 18,49 mld dolarów w sierpniu. Pozycja aktywów rezerwowych wzrosła w ciągu miesiąca o 4,38 mld dolarów.

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