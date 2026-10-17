В Пакистане общий платежный баланс в сентябре перешел к дефициту в $4,39 млрд по сравнению с $118 млн в августе. Дефицит текущего счета за месяц вырос с $73 млн до $356 млн, свидетельствуют данные Государственного банка Пакистана, о которых сообщает The Express Tribune.

С июля по сентябрь платежный баланс страны зафиксировал дефицит в $3,12 млрд, тогда как за аналогичный период предыдущего года был профицит в $274 млн. Дефицит текущего счета в первом квартале 2026–2027 финансового года составил $874 млн против $755 млн годом ранее.

Импорт рос быстрее экспорта

Дефицит торговли товарами с июля по сентябрь увеличился на 21,1% — до $9,33 млрд. Импорт вырос на 14,3%, до $17,78 млрд, а экспорт — на 7,7%, до $8,45 млрд. В сентябре товарный экспорт вырос в годовом выражении на 15,5%, до $3,02 млрд, в то время как импорт увеличился на 22,7%, до $6,17 млрд. Месячный дефицит торговли товарами составил $3,16 млрд.

Экспорт услуг в первом квартале вырос на 22,8%, до $2,72 млрд, в частности телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги принесли $1,25 млрд. Импорт услуг также увеличился — с $3,05 млрд до $3,55 млрд. Дефицит торговли услугами несколько сократился: с $840 млн до $831 млн.

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Денежные переводы и инвестиции

Денежные переводы работников из-за рубежа с июля по сентябрь выросли на 14%, до $10,88 млрд. В сентябре их объем составил $3,59 млрд, что меньше августовских $3,66 млрд. Дефицит первичных доходов увеличился с $2,27 млрд до $2,32 млрд.

Прямые иностранные инвестиции за квартал выросли на 20%, до $720 млн, хотя в сентябре их приток замедлился до $219 млн против $322 млн в августе. Чистый приток портфельных инвестиций за три месяца составил около $2,93 млрд, тогда как годом ранее был чистый отток в $631 млн. В то же время финансовый счет за квартал зафиксировал чистый отток в $4,16 млрд.

Валовые валютные резервы, согласно таблице платежного баланса центрального банка, в сентябре составили $22,88 млрд против $18,49 млрд в августе. Показатель резервных активов за месяц вырос на $4,38 млрд.

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