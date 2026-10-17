В Бангладеш не менее 10 человек погибли, еще девять получили ранения в результате пожара в курортном заведении на побережье Кокс-Базара. Огонь вспыхнул утром 17 октября в деревянном курортном заведении и ресторане на пляже Инами-Си-Бич. По данным Anadolu Agency, все пострадавшие, вероятно, были туристами.

Спасательная операция

Пожарная служба сообщила, что возгорание полностью ликвидировали. На месте работали два пожарных подразделения, а также местные власти и полиция. К спасательной операции присоединились сотрудники Пограничной службы Бангладеш.

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Телеканал Jamuna TV сообщил, что пожар возник ранним утром, когда люди спали. Личности пострадавших на момент публикации еще не были подтверждены. В сообщении отмечается, что все они, вероятно, были туристами, поскольку район является популярным туристическим направлением.

Причину пожара устанавливают

По предварительной информации, огонь мог возникнуть из-за плиты на кухне заведения или короткого замыкания в электросети. Окончательная причина пожара еще не подтверждена. Окружные власти сформировали комитет для расследования инцидента.

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