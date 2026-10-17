Туэйтс может повысить уровень моря на 30 мм к 2100 году — Al Jazeera

Новое исследование показало, что ледник Туэйтс в Западной Антарктиде может добавить к глобальному уровню моря до 30 мм к 2100 году — вдвое больше, чем предполагали предыдущие оценки. Такой сценарий возможен даже без дополнительного ускорения глобального потепления, сообщает Al Jazeera.

Тёплая вода под ледником

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, провели учёные Калифорнийского университета в сотрудничестве с Лабораторией реактивного движения NASA. Они применили новые компьютерные модели, чтобы точнее оценить таяние в зоне заземления ледника — участке, где лёд переходит от опоры на коренную породу к плавучему ледяному шельфу.

В отличие от моделей, которые рассматривают линию заземления как фиксированную, авторы работы использовали понятие более широкой зоны заземления. Приливы поднимают и опускают лёд, позволяя тёплой морской воде проникать глубоко под ледяной щит и усиливать таяние.

Учёные считают, что этот процесс ускоряет отрыв Туэйтса от хребта Мужино — подводного выступа коренной породы, который сейчас помогает стабилизировать ледник. По оценке исследования, вероятность того, что Туэйтс утратит опору на этом хребте к концу столетия, составляет 60%.

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Почему Туэйтс важен

Площадь Туэйтса составляет около 192 тыс. квадратных километров, и он является частью Западно-Антарктического ледникового щита. Вместе с другими ледниками, в частности Пайн-Айленд, он сдерживает массы льда, потеря которых может существенно повысить уровень Мирового океана.

Согласно имеющимся оценкам, таяние Туэйтса обеспечивает около 4% общего глобального повышения уровня моря. С 2000 года ледник потерял более 1 трлн тонн льда и продолжает терять около 50 млрд тонн ежегодно.

Отдельное исследование Британской антарктической службы, опубликованное в июле в Geophysical Research Letters, пришло к выводу, что Туэйтс будет терять лёд как минимум в течение следующих 150 лет даже при наиболее экстремальных возможных условиях охлаждения океана.

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