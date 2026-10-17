Nowe badanie wykazało, że lodowiec Thwaites w Antarktydzie Zachodniej może podnieść globalny poziom mórz nawet o 30 mm do 2100 roku — dwukrotnie więcej, niż przewidywały wcześniejsze szacunki. Taki scenariusz jest możliwy nawet bez dodatkowego przyspieszenia globalnego ocieplenia, podaje Al Jazeera.

Ciepła woda pod lodowcem

Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Communications przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego we współpracy z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Zastosowali nowe modele komputerowe, aby dokładniej ocenić topnienie w strefie uziemienia lodowca — obszarze, w którym lód przechodzi od oparcia na podłożu skalnym do pływającego szelfu lodowego.

W przeciwieństwie do modeli, które traktują linię uziemienia jako stałą, autorzy pracy wykorzystali pojęcie szerszej strefy uziemienia. Pływy podnoszą i opuszczają lód, umożliwiając ciepłej wodzie morskiej wnikanie głęboko pod pokrywę lodową i nasilanie topnienia.

Naukowcy uważają, że proces ten przyspiesza odrywanie się Thwaitesa od Grzbietu Muginota — podwodnego wyniesienia podłoża skalnego, które obecnie pomaga stabilizować lodowiec. Według badania prawdopodobieństwo, że Thwaites utraci oparcie na tym grzbiecie do końca stulecia, wynosi 60%.

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Dlaczego Thwaites jest ważny

Thwaites ma powierzchnię około 192 tys. kilometrów kwadratowych i jest częścią Lądolodu Zachodnioantarktycznego. Wraz z innymi lodowcami, w tym Pine Island, powstrzymuje masy lodu, których utrata mogłaby znacząco podnieść poziom światowego oceanu.

Według dostępnych szacunków topnienie Thwaitesa odpowiada za około 4% całkowitego globalnego wzrostu poziomu mórz. Od 2000 roku lodowiec stracił ponad 1 bln ton lodu i nadal traci około 50 mld ton rocznie.

Oddzielne badanie British Antarctic Survey, opublikowane w lipcu w Geophysical Research Letters, wykazało, że Thwaites będzie tracić lód przez co najmniej następne 150 lat, nawet w najbardziej ekstremalnych możliwych warunkach ochłodzenia oceanu.

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