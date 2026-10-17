图瓦伊茨冰川到2100年或使海平面上升30毫米——半岛电视台

一项新研究显示，西南极洲的图瓦伊茨冰川到2100年可能使全球海平面上升最多30毫米——是此前估计的两倍。即使全球变暖没有进一步加速，这一情景也可能发生，半岛电视台报道。

冰川下的暖水

这项发表在《自然·通讯》期刊上的研究由加州大学的科学家与美国国家航空航天局喷气推进实验室合作完成。他们采用新的计算机模型，以更准确地评估冰川接地带的融化情况——这是冰体从依托基岩过渡到漂浮冰架的区域。

不同于将接地线视为固定不变的模型，研究作者采用了更广泛接地带的概念。潮汐使冰体升降，让温暖的海水能够深入冰盖下方，并加剧融化。

科学家认为，这一过程加速了图瓦伊茨冰川脱离穆吉诺特海岭——这一水下基岩隆起目前有助于稳定该冰川。研究估计，到本世纪末图瓦伊茨冰川失去该海岭支撑的概率为60%。

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图瓦伊茨为何重要

图瓦伊茨冰川面积约19.2万平方公里，是西南极冰盖的一部分。它与包括派恩岛冰川在内的其他冰川一道阻挡着大量冰体，这些冰体一旦流失，可能显著抬升全球海平面。

根据现有估计，图瓦伊茨冰川的融化约占全球海平面上升总量的4%。自2000年以来，该冰川已损失超过1万亿吨冰，并且每年仍在损失约500亿吨冰。

英国南极调查局的一项单独研究于7月发表在《地球物理研究快报》上。该研究得出结论称，即使在海洋冷却最极端的可能条件下，图瓦伊茨冰川在未来至少150年仍将持续失冰。

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