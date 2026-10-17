Аэропорт Бейрута не имеет действующей сертификации — The National

Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, Ливан, не имеет действующей сертификации, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) выявила регуляторные недостатки. Это может осложнить возобновление прямых рейсов между Ливаном и США, сообщает The National со ссылкой на Reuters.

Недостатки аэропорта

Техническая миссия ICAO, работавшая в Ливане в июле по запросу Ливанского управления гражданской авиации, выявила проблемы в аэропорту и системе авиационного надзора. В сентябре организация передала ливанской стороне внутренний отчет.

В резюме отчета указано, что пожарно-спасательные ресурсы аэропорта могут обслуживать узкофюзеляжные самолеты, но не широкофюзеляжные лайнеры, которые обычно используются на дальнемагистральных маршрутах. В аэропорту также отсутствует план действий в чрезвычайных ситуациях, а срок действия его условной сертификации истек.

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ICAO также указала на недостатки Ливанского управления гражданской авиации. В частности, речь идет о нехватке квалифицированных инспекторов для надзора за лицензированием авиадиспетчеров и отсутствии полностью сформированного независимого органа по расследованию авиационных аварий с четко определенными полномочиями.

Восстановление сертификации

Министр общественных работ и транспорта Ливана Фаез Расамни заявил, что власти работают над устранением замечаний. По его словам, работы по сертификации аэропорта начались в субботу, а Управление гражданской авиации ожидает выдать условную сертификацию в ближайшие дни. Он добавил, что большинство затронутых в отчете вопросов уже были известны регулятору, однако прогресс задержала война.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, разрешающий прямые рейсы из США в Ливан, отменив приостановку, которая продолжалась около четырех десятилетий после захвата самолета TWA Flight 847 в 1985 году. В то же время Федеральное управление гражданской авиации США и Управление транспортной безопасности еще должны провести проверки безопасности. Три представителя американских авиакомпаний сообщили Reuters, что не ожидают быстрого возобновления полетов из-за рисков безопасности.

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