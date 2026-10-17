Lotnisko w Bejrucie nie ma ważnej certyfikacji — The National

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Rafica Haririego w Bejrucie w Libanie nie ma ważnej certyfikacji, a Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wykryła niedociągnięcia regulacyjne. Może to utrudnić wznowienie bezpośrednich lotów między Libanem a USA, informuje The National, powołując się na Reuters.

Niedociągnięcia lotniska

Misja techniczna ICAO, która pracowała w Libanie w lipcu na wniosek Libańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wykryła problemy na lotnisku i w systemie nadzoru lotniczego. Organizacja przekazała we wrześniu stronie libańskiej wewnętrzny raport.

W podsumowaniu raportu wskazano, że zasoby lotniskowej straży pożarnej i służb ratowniczych mogą obsługiwać samoloty wąskokadłubowe, ale nie szerokokadłubowe, które zazwyczaj wykorzystuje się na trasach dalekiego zasięgu. Lotnisko nie ma również planu działania w sytuacjach nadzwyczajnych, a okres ważności jego warunkowej certyfikacji wygasł.

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ICAO wskazała także na niedociągnięcia Libańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W szczególności chodzi o niedobór wykwalifikowanych inspektorów do nadzorowania licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz brak w pełni utworzonego niezależnego organu do badania wypadków lotniczych o jasno określonych uprawnieniach.

Przywrócenie certyfikacji

Minister robót publicznych i transportu Libanu Fayez Rasamny oświadczył, że władze pracują nad usunięciem zastrzeżeń. Jak powiedział, prace nad certyfikacją lotniska rozpoczęły się w sobotę, a Urząd Lotnictwa Cywilnego oczekuje wydania warunkowej certyfikacji w najbliższych dniach. Dodał, że większość kwestii poruszonych w raporcie była już znana regulatorowi, jednak postęp opóźniła wojna.

Prezydent USA Donald Trump w ubiegłym miesiącu podpisał rozporządzenie wykonawcze zezwalające na bezpośrednie loty z USA do Libanu, znosząc zawieszenie trwające około czterech dekad po uprowadzeniu samolotu TWA Flight 847 w 1985 roku. Jednocześnie amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa i Administracja Bezpieczeństwa Transportu muszą jeszcze przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa. Trzech przedstawicieli amerykańskich linii lotniczych powiedziało Reutersowi, że nie oczekują szybkiego wznowienia lotów z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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