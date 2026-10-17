贝鲁特机场没有有效认证——《The National》

位于黎巴嫩贝鲁特的拉菲克·哈里里国际机场没有有效认证，国际民用航空组织（ICAO）发现了监管缺陷。据《The National》报道，并援引路透社消息，这可能会使黎巴嫩与美国之间恢复直飞航班更加复杂。

机场缺陷

应黎巴嫩民航局请求，ICAO技术代表团于7月在黎巴嫩开展工作，发现该机场及航空监管体系存在问题。该组织于9月向黎巴嫩方面提交了一份内部报告。

报告摘要指出，机场的消防和救援资源可为窄体飞机提供服务，但无法为通常用于远程航线的宽体客机提供服务。该机场还没有紧急情况行动计划，其有条件认证的有效期已经届满。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

ICAO还指出了黎巴嫩民航局的缺陷。其中包括缺少具备资质的检查员来监督空中交通管制员的执照发放，以及尚未建立一个权限明确、完全成型的独立航空事故调查机构。

恢复认证

黎巴嫩公共工程和交通部长法耶兹·拉萨姆尼表示，当局正在努力解决这些问题。他说，机场认证工作于周六开始，民航局预计将在未来几天颁发有条件认证。他补充说，报告中提出的大多数问题监管机构此前已经知悉，但战争拖延了进展。

美国总统唐纳德·特朗普上个月签署了一项行政命令，允许从美国直飞黎巴嫩，取消了在1985年TWA 847航班被劫持后持续约四十年的暂停措施。同时，美国联邦航空管理局和运输安全管理局仍需进行安全检查。三名美国航空公司代表告诉路透社，由于安全风险，他们预计航班不会很快恢复。

关注我们在