У берегов Йемена лодка обстреляла LNG-танкер — Anadolu Agency

Небольшая лодка с семью людьми на борту открыла огонь по танкеру для перевозки сжиженного природного газа в 140 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аль-Мукалла. Об этом со ссылкой на Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает Anadolu Agency.

Два выстрела по танкеру

По данным UKMTO, капитан LNG-танкера сообщил о приближении небольшой лодки. Люди на борту лодки произвели два выстрела по танкеру.

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В заявлении, опубликованном в социальной сети X, UKMTO отметил, что вооруженная служба безопасности танкера в ответ произвела два предупредительных выстрела по небольшой лодке. После этого лодка изменила курс. Других подробностей инцидента сразу не сообщили.

Предупреждение для судов

UKMTO призвал суда, следующие через этот район, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. В центре отметили, что власти расследуют инцидент.

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