Łódź ostrzelała tankowiec LNG u wybrzeży Jemenu — Anadolu Agency

Mała łódź z siedmioma osobami na pokładzie otworzyła ogień do tankowca przewożącego skroplony gaz ziemny, znajdującego się 140 mil morskich na południowy wschód od jemeńskiego miasta Al-Mukalla. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO).

Dwa strzały w kierunku tankowca

Według UKMTO kapitan tankowca LNG zgłosił zbliżanie się małej łodzi. Osoby znajdujące się na jej pokładzie oddały dwa strzały w kierunku tankowca.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X UKMTO podało, że uzbrojona ochrona tankowca w odpowiedzi oddała dwa strzały ostrzegawcze w kierunku małej łodzi. Następnie łódź zmieniła kurs. Dalszych szczegółów incydentu nie podano od razu.

Ostrzeżenie dla statków

UKMTO wezwało statki przepływające przez ten obszar do zachowania ostrożności i zgłaszania wszelkiej podejrzanej aktywności. Centrum zaznaczyło, że władze prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu.

Czytaj nas na