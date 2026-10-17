У Пакистані дефіцит платіжного балансу сягнув $4,39 млрд — The Express Tribune

У Пакистані загальний платіжний баланс у вересні перейшов до дефіциту $4,39 млрд порівняно зі $118 млн у серпні. Дефіцит поточного рахунку за місяць зріс із $73 млн до $356 млн, свідчать дані Державного банку Пакистану, про які повідомляє The Express Tribune.

За липень—вересень платіжний баланс країни зафіксував дефіцит $3,12 млрд, тоді як за аналогічний період попереднього року був профіцит $274 млн. Дефіцит поточного рахунку в першому кварталі 2026–2027 фінансового року становив $874 млн проти $755 млн роком раніше.

Імпорт зростав швидше за експорт

Дефіцит торгівлі товарами за липень—вересень збільшився на 21,1% — до $9,33 млрд. Імпорт зріс на 14,3%, до $17,78 млрд, а експорт — на 7,7%, до $8,45 млрд. У вересні товарний експорт зріс у річному вимірі на 15,5%, до $3,02 млрд, водночас імпорт збільшився на 22,7%, до $6,17 млрд. Місячний дефіцит торгівлі товарами становив $3,16 млрд.

Експорт послуг у першому кварталі зріс на 22,8%, до $2,72 млрд, зокрема телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги принесли $1,25 млрд. Імпорт послуг також збільшився — з $3,05 млрд до $3,55 млрд. Дефіцит торгівлі послугами дещо скоротився: з $840 млн до $831 млн.

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Перекази та інвестиції

Грошові перекази працівників з-за кордону за липень—вересень зросли на 14%, до $10,88 млрд. У вересні їхній обсяг становив $3,59 млрд, що менше за серпневі $3,66 млрд. Дефіцит первинних доходів збільшився з $2,27 млрд до $2,32 млрд.

Прямі іноземні інвестиції за квартал піднялися на 20%, до $720 млн, хоча у вересні їхній приплив сповільнився до $219 млн проти $322 млн у серпні. Чистий приплив портфельних інвестицій за три місяці становив близько $2,93 млрд, тоді як роком раніше був чистий відплив $631 млн. Водночас фінансовий рахунок за квартал зафіксував чистий відплив $4,16 млрд.

Валові валютні резерви, за даними таблиці платіжного балансу центрального банку, у вересні становили $22,88 млрд проти $18,49 млрд у серпні. Показник резервних активів за місяць зріс на $4,38 млрд.

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