2026年10月15日，韩国KOSPI和KOSDAQ板块的交易暂停20分钟，此前同名指数较前一收盘价下跌超过8%。据The Rio Times报道，暂停发生在中午过后不久，连续交易恢复前进行了10分钟的集合竞价。

截至本次交易时段结束，KOSPI指数收于5,554.22点，下跌454.59点，跌幅为7.57%。KOSDAQ收于760.82点，下跌7.65%。

KOSPI规则

根据该媒体的描述，KOSPI市场的第一档熔断机制在指数较前一收盘价下跌至少8%且在该水平维持一分钟时触发。后续阈值为15%和20%。

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在第一档或第二档暂停期间，连续交易停止，不接受新订单，但允许撤销此前提交的订单。第三档意味着交易停止至本交易时段结束。该媒体指出，未找到KOSDAQ类似规则的官方文本，因此将该市场的暂停描述为一项被报道的事件。

Sidecar机制与美国ETF

KRX还设有sidecar机制，该机制暂时停止与指数期货相关的程序化交易，但不会停止常规股票交易。相比之下，熔断机制会暂停相应市场板块的证券交易。

持有韩国资产的美国ETF在首尔市场暂停期间仍可继续交易。在这种情况下，其报价可能暂时偏离标的资产价值，买卖价差也可能扩大。这可能涉及Samsung Electronics和SK Hynix占比较高的产品，这两家公司的股票在韩国指数中权重较大。

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