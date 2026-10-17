В Южной Корее 15 октября 2026 года торги в сегментах KOSPI и KOSDAQ были приостановлены на 20 минут после того, как одноименные индексы потеряли более 8% по сравнению с предыдущим закрытием. Как сообщает The Rio Times, остановка произошла вскоре после полудня, а перед возобновлением непрерывных торгов был проведен 10-минутный аукцион.

По итогам сессии индекс KOSPI закрылся на отметке 5 554,22 пункта, потеряв 454,59 пункта, или 7,57%. KOSDAQ завершил торги на уровне 760,82 пункта, снизившись на 7,65%.

Правила для KOSPI

Согласно описанию издания, первый уровень биржевого предохранителя для рынка KOSPI срабатывает, если индекс падает как минимум на 8% от предыдущего закрытия и удерживается на этом уровне в течение одной минуты. Следующие пороги составляют 15% и 20%.

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Во время остановки первого или второго уровня непрерывные торги прекращаются, новые заявки не принимаются, однако отмена ранее поданных заявок разрешена. Третий уровень означает прекращение торгов до конца сессии. Издание отмечает, что не нашло официального текста аналогичных правил для KOSDAQ, поэтому описывает остановку на этом рынке как сообщенное событие.

Sidecar и американские ETF

На KRX также действует механизм sidecar, который временно приостанавливает программную торговлю, связанную с фьючерсами на индексы, но не прекращает обычные операции с акциями. Биржевой предохранитель, напротив, останавливает торги ценными бумагами в соответствующем сегменте рынка.

Американские ETF с корейскими активами могут продолжать торговаться во время паузы на рынке Сеула. Их котировки в таких условиях могут временно отклоняться от стоимости базовых активов, а спреды между ценами покупки и продажи — расширяться. Это может касаться продуктов с большой долей Samsung Electronics и SK Hynix, акции которых имеют значительный вес в корейских индексах.

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