W Korei Południowej 15 października 2026 roku handel w segmentach KOSPI i KOSDAQ zawieszono na 20 minut po tym, jak indeksy o tych samych nazwach straciły ponad 8% względem poprzedniego zamknięcia. Jak informuje The Rio Times, przerwa nastąpiła krótko po południu, a przed wznowieniem handlu ciągłego przeprowadzono 10-minutową aukcję.

Na koniec sesji indeks KOSPI zamknął się na poziomie 5 554,22 punktu, tracąc 454,59 punktu, czyli 7,57%. KOSDAQ zakończył handel na poziomie 760,82 punktu, spadając o 7,65%.

Zasady dla KOSPI

Według opisu publikacji pierwszy poziom bezpiecznika giełdowego dla rynku KOSPI uruchamia się, jeśli indeks spadnie o co najmniej 8% względem poprzedniego zamknięcia i utrzyma się na tym poziomie przez minutę. Kolejne progi wynoszą 15% i 20%.

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Podczas wstrzymania na pierwszym lub drugim poziomie handel ciągły zostaje zawieszony, nowe zlecenia nie są przyjmowane, ale anulowanie wcześniej złożonych zleceń jest dozwolone. Trzeci poziom oznacza wstrzymanie handlu do końca sesji. Publikacja zaznacza, że nie znalazła oficjalnego tekstu podobnych zasad dla KOSDAQ, dlatego opisuje wstrzymanie na tym rynku jako zgłoszone wydarzenie.

Sidecar i amerykańskie ETF-y

Na KRX działa również mechanizm sidecar, który tymczasowo wstrzymuje handel programowy związany z kontraktami futures na indeksy, ale nie zatrzymuje zwykłych transakcji akcjami. Bezpiecznik giełdowy natomiast wstrzymuje obrót papierami wartościowymi w odpowiednim segmencie rynku.

Amerykańskie ETF-y z koreańskimi aktywami mogą nadal być notowane podczas przerwy na rynku w Seulu. Ich notowania w takich warunkach mogą tymczasowo odbiegać od wartości aktywów bazowych, a spready między cenami kupna i sprzedaży mogą się rozszerzać. Może to dotyczyć produktów z dużym udziałem Samsung Electronics i SK Hynix, których akcje mają znaczną wagę w koreańskich indeksach.

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