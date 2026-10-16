W Niderlandach Albert Heijn, największa sieć supermarketów należąca do operatora Ahold, stopniowo wraca do działania po cyberincydencie. Strony internetowe i usługi internetowej dostawy artykułów spożywczych sieci Ahold pozostawały niedostępne piąty dzień po tym, jak firma wyłączyła część własnych systemów IT, informuje Channel NewsAsia.

Zakłócenia w działalności Albert Heijn

Zakłócenia rozpoczęły się 11 października. Utrudniły pracę centrów dystrybucyjnych Albert Heijn i doprowadziły do pustych półek z warzywami i owocami w sklepach. Fizyczne sklepy sieci nadal działają.

Albert Heijn oświadczył, że nie oczekuje przywrócenia dostaw online przed niedzielą. Przedstawiciel Ahold zaznaczył, że spółka macierzysta nie może komentować sytuacji w poszczególnych sieciach.

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Wezwanie do złożenia zawiadomienia

Minister sprawiedliwości Niderlandów David van Weel wezwał Ahold do złożenia zawiadomienia o przestępstwie w związku z incydentem. Firma nie określa zdarzenia jako ataku hakerskiego i oświadczała, że dane klientów, pracowników i partnerów nie zostały skradzione.

W oświadczeniu z 14 października Ahold poinformował, że do dochodzenia zaangażował wewnętrzne zespoły oraz zewnętrznych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Firma współpracuje również z odpowiednimi organami władzy i innymi stronami, jednak nie ujawnia szczegółów ze względu na trwające dochodzenie i względy bezpieczeństwa.

Amerykańskie marki Ahold, w tym Stop & Shop, Giant Food, Hannaford i Food Lion, należą do największych detalistów spożywczych w USA.

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