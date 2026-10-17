10,6 mln osób w Pakistanie będzie potrzebować pomocy w 2026 roku — Dawn

Około 10,6 miliona osób w Pakistanie będzie potrzebować pomocy humanitarnej w 2026 roku, wynika z raportu międzynarodowej organizacji humanitarnej Action Against Hunger. Kraj znalazł się wśród dziesięciu państw z największymi kryzysami żywnościowymi, informuje Dawn.

Gdzie głód jest najdotkliwszy

W raporcie Ten Largest Global Food Crises, opublikowanym przed Światowym Dniem Żywności, wskazano, że w dziesięciu krajach o największej koncentracji głodu mieszka około 177 milionów ludzi. W ciągu ostatniej dekady liczba osób cierpiących z powodu ostrego głodu podwoiła się i osiągnęła 266 milionów w 47 krajach.

Na liście dziesięciu największych kryzysów żywnościowych znalazły się Nigeria, Kongo, Sudan, Jemen, Afganistan, Mjanma, Bangladesz, Pakistan, Sudan Południowy i Syria.

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Przyczyny braku bezpieczeństwa żywnościowego

W Pakistanie brak bezpieczeństwa żywnościowego pogłębiają utrzymujące się ubóstwo, wysoka inflacja cen żywności, rosnące koszty życia, ograniczone możliwości zatrudnienia oraz spadek dochodów gospodarstw domowych. Niekorzystne ceny produktów rolnych i ogólna niestabilność gospodarcza również osłabiają źródła utrzymania rodzin.

Z powodu niedoboru środków na pomoc humanitarną wrażliwe rodziny ograniczają spożycie żywności, sprzedają aktywa produkcyjne i wypisują dzieci ze szkół, aby poradzić sobie z presją finansową. Raport ostrzega, że takie kroki mogą pogłębić ubóstwo, pogorszyć odżywienie dzieci i osłabić zdolność rodzin do odbudowy po przyszłych wstrząsach.

Sytuację komplikują powodzie, susze, fale upałów, przerwania jezior lodowcowych oraz coraz bardziej nieregularne deszcze monsunowe. Uszkadzają one infrastrukturę, zmniejszają produkcję rolną i szkodzą gospodarstwom zależnym od hodowli zwierząt. Lokalna niestabilność w prowincjach Chajber Pasztunchwa i Beludżystan, według raportu, również zakłóca dostęp do rynków i utrudnia operacje humanitarne.

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