Dawn：巴基斯坦1060万人将在2026年需要援助

国际人道主义组织“反饥饿行动”的一份报告称，巴基斯坦约有1060万人将在2026年需要人道主义援助。该国被列入粮食危机最严重的十个国家之列，Dawn报道。

饥饿最严重的地区

在世界粮食日之前发布的《十大全球粮食危机》报告指出，饥饿最集中的十个国家约有1.77亿人口。在过去十年中，遭受急性饥饿的人数翻了一番，在47个国家达到2.66亿人。

十大粮食危机包括尼日利亚、刚果、苏丹、也门、阿富汗、缅甸、孟加拉国、巴基斯坦、南苏丹和叙利亚。

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粮食不安全的原因

在巴基斯坦，持续贫困、食品高通胀、生活成本上升、就业机会有限以及家庭收入减少，加剧了粮食不安全。不利的农产品价格和整体经济不稳定也削弱了家庭的生计。

由于人道主义援助资源不足，脆弱家庭减少食物消费、出售生产性资产，并让子女退学，以应对经济压力。报告警告称，这些做法可能加深贫困，恶化儿童营养状况，并削弱家庭从未来冲击中恢复的能力。

洪水、干旱、热浪、冰川湖溃决以及愈发不稳定的季风降雨令局势更加复杂。它们破坏基础设施，降低农业产量，并损害依赖畜牧业的家庭。报告称，开伯尔-普什图省和俾路支省的当地不稳定局势也扰乱了市场准入，并阻碍人道主义行动。

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