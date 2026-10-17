Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его главные политические соперники заявили, что не будут формировать коалицию с партиями, возглавляемыми арабскими политиками, после выборов в Кнессет 27 октября. Как сообщает PBS NewsHour, такая позиция может привести к затяжному политическому тупику и новому голосованию, если ни один из блоков не сможет получить парламентское большинство.

Лидер исламистской партии РААМ Мансур Аббас в 2021 году помог впервые привести арабскую партию в правительственную коалицию Израиля. Он осудил нападение ХАМАС 7 октября 2023 года и в нынешней кампании сосредотачивается прежде всего на местных проблемах, в частности преступности. Второй номер в его избирательном списке — кандидат из еврейского политического мейнстрима.

Возможное влияние малых партий

В Кнессете, состоящем из 120 мест, ни одна партия, как ожидается, не получит 61 мандат, необходимый для большинства. В таких условиях небольшие фракции могут сыграть решающую роль в определении следующего премьер-министра.

Нетаньяху отверг сотрудничество с арабскими партиями, а сами эти партии также не планируют входить в коалицию с ним. Его главный оппонент, центрист и отставной генерал Гади Айзенкот, также заявил, что не будет заключать союз с такими силами. Лидер центристско-левой партии Яир Лапид в мае заявил Associated Press, что не будет создавать новую коалицию с РААМ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Одним из возможных сценариев остается правительство меньшинства, которое арабские партии будут поддерживать извне. В противном случае значительный результат арабских партий может привести к новым выборам, а правительство Нетаньяху будет оставаться временным до следующего голосования.

Преступность и ограничения протестов

Палестинские граждане Израиля составляют около 20% населения страны. Активисты говорят о дискриминации, высоком уровне преступности и ограничениях свободы выражения мнений. По данным организации Abraham Initiatives, в этом году в арабских общинах зафиксировали 184 убийства, связанные с преступностью. Организация также сообщала в июле, что раскрыто лишь 12% таких убийств, зарегистрированных в первой половине 2026 года.

Правозащитная организация Adalah заявляет, что полиция разгоняла антивоенные акции, ограничивала демонстрацию палестинских флагов и задерживала сотни людей из-за публикаций в социальных сетях. Израильское правительство объясняет ограничения отдельных форм высказываний и протестов соображениями безопасности и заявляет о равных правах для меньшинств.

Читай нас в