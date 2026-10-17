Premier Izraela Binjamin Netanjahu i jego główni rywale polityczni oświadczyli, że po wyborach do Knesetu 27 października nie utworzą koalicji z partiami kierowanymi przez arabskich polityków. Jak informuje PBS NewsHour, takie stanowisko może doprowadzić do przedłużającego się impasu politycznego i kolejnego głosowania, jeśli żaden z bloków nie zdoła uzyskać większości parlamentarnej.

Przywódca islamistycznej partii Ra'am Mansur Abbas w 2021 roku pomógł po raz pierwszy wprowadzić arabską partię do koalicji rządowej w Izraelu. Potępił atak Hamasu z 7 października 2023 roku, a w obecnej kampanii koncentruje się przede wszystkim na sprawach lokalnych, w tym przestępczości. Drugą osobą na jego liście wyborczej jest kandydat z żydowskiego głównego nurtu politycznego.

Możliwy wpływ małych partii

W liczącym 120 miejsc Knesecie żadna partia nie ma według oczekiwań zdobyć 61 mandatów potrzebnych do uzyskania większości. W takich warunkach małe frakcje mogą odegrać decydującą rolę w wyłonieniu następnego premiera.

Netanjahu odrzucił współpracę z partiami arabskimi, a same te partie również nie planują wejścia do koalicji z nim. Jego główny rywal, centrysta i emerytowany generał Gadi Eisenkot, także oświadczył, że nie zawrze sojuszu z takimi siłami. Lider centrolewicowej partii Jair Lapid powiedział w maju Associated Press, że nie utworzy nowej koalicji z Ra'am.

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Jednym z możliwych scenariuszy pozostaje rząd mniejszościowy, który partie arabskie wspierałyby z zewnątrz. W przeciwnym razie znaczący wynik partii arabskich może doprowadzić do nowych wyborów, a rząd Netanjahu pozostawałby tymczasowy do następnego głosowania.

Przestępczość i ograniczenia protestów

Palestyńscy obywatele Izraela stanowią około 20% ludności kraju. Aktywiści mówią o dyskryminacji, wysokim poziomie przestępczości i ograniczeniach wolności słowa. Według organizacji Abraham Initiatives w tym roku w społecznościach arabskich odnotowano 184 zabójstwa związane z przestępczością. Organizacja informowała również w lipcu, że wykryto jedynie 12% takich zabójstw zarejestrowanych w pierwszej połowie 2026 roku.

Organizacja praw człowieka Adalah twierdzi, że policja rozpędzała antywojenne zgromadzenia, ograniczała eksponowanie palestyńskich flag i zatrzymywała setki osób za wpisy w mediach społecznościowych. Izraelski rząd wyjaśnia ograniczenia niektórych form wypowiedzi i protestów względami bezpieczeństwa oraz deklaruje równe prawa dla mniejszości.

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