W Grecji wyjaśniono, dlaczego nie przekazują Ukrainie rakiet Patriot
Ateny będą nadal wspierać Ukrainę, jednak nie mogą przy tym osłabiać własnych zdolności obronnych. Właśnie to uniemożliwia rządowi Grecji przekazanie Siłom Zbrojnym Ukrainy rakiet Patriot.
O tym poinformował premier Grecji Kyriakos Mitsotakis podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnego przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących do systemów Patriot, jak podaje agencja Ukrinform.
„Wiecie, że wspieraliśmy Ukrainę, przekazując znaczne ilości środków obrony przeciwlotniczej z naszych zapasów. Jednocześnie chcę być całkowicie szczery: zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać Ukrainę, nie narażając jednak zdolności obronnych Grecji” – odpowiedział Mitsotakis.
Przypomnijmy, że Ukraina regularnie boryka się z niedoborem pocisków przechwytujących do amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, ale nie oznacza to, że dostawy zostały całkowicie wstrzymane. Korespondent „Financial Times” Christopher Miller wyjaśnił, że Kijów otrzymuje nową amunicję w niewielkich partiach, a obecne zapasy mogą się wyczerpać już w połowie miesiąca.