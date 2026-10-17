以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其主要政治对手表示，在10月27日的议会选举后，他们不会与由阿拉伯政治人士领导的政党组建联盟。正如PBS NewsHour报道，如果两个阵营均无法获得议会多数席位，这一立场可能导致长期政治僵局和再次投票。

伊斯兰主义政党拉阿姆党领导人曼苏尔·阿巴斯于2021年首次帮助阿拉伯政党进入以色列执政联盟。他谴责了哈马斯于2023年10月7日发动的袭击，并在当前竞选中主要关注包括犯罪在内的地方问题。他的选举名单第二位候选人来自犹太政治主流。

小党可能产生的影响

在拥有120个席位的议会中，预计没有任何政党能赢得取得多数所需的61个席位。在这种情况下，小党派可能在决定下一任总理方面发挥决定性作用。

内塔尼亚胡拒绝与阿拉伯政党合作，而这些政党也不计划与他共同进入执政联盟。他的主要对手、中间派人士兼退役将军加迪·艾森科特也表示，不会与这类力量结盟。中左翼政党领导人亚伊尔·拉皮德5月向美联社表示，他不会与拉阿姆党组建新的联盟。

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一种可能情景仍是由阿拉伯政党从外部支持的少数派政府。否则，阿拉伯政党取得显著结果可能引发新的选举，而内塔尼亚胡政府将在下一次投票前继续作为临时政府。

犯罪与抗议限制

以色列的巴勒斯坦公民约占该国人口的20%。活动人士称，存在歧视、高犯罪率以及对言论自由的限制。根据Abraham Initiatives的数据，今年阿拉伯社区已记录184起与犯罪有关的谋杀案。该组织7月还表示，在2026年上半年登记的此类谋杀案中，仅12%已侦破。

人权组织Adalah表示，警方驱散反战集会，限制展示巴勒斯坦旗帜，并因社交媒体帖子拘留了数百人。以色列政府以安全考量解释对某些表达和抗议形式的限制，并表示少数群体享有平等权利。

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