Суд в Найроби, Кения, выдал ордера на арест подозреваемых, не явившихся в суд по делу о предполагаемом мошенничестве с налогом на добавленную стоимость на сумму 3,9 млрд кенийских шиллингов. Трем предпринимателям уже предъявили обвинения в подаче ложных деклараций по НДС, сообщает Nation Kenya.

Обвинения трем предпринимателям

Дороти Гачери Кимати, Джефферсон Вачира Ньота и Люси Нджери Ньота не признали вину по обвинениям, связанным с ложными декларациями по НДС. Кимати обвиняется вместе с компанией Njempta Agencies Limited, а Джефферсон Ньота — вместе с Jeffla Construction Limited.

По данным обвинения, в период с 20 декабря 2024 года по 20 января 2025 года Кимати якобы задекларировала покупку товаров на 2 852 672 шиллинга у Aiselev Enterprises Limited. Прокуратура утверждает, что это уменьшило ее обязательства по НДС и привело к потере 456 428 шиллингов поступлений для Налогового управления Кении.

Джефферсон Ньота и Jeffla Construction Limited также обвиняются в якобы ложном декларировании закупок материалов на 3 329 145 шиллингов у Hadsem General Supplies Limited. По версии обвинения, из-за этого эпизода налоговые поступления сократились на 532 663 шиллинга.

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Другие эпизоды и ордера

В отдельном эпизоде Джефферсон Ньота, Люси Нджери Ньота и Jeffla Construction Limited обвиняются в участии в схеме, которая, по утверждению прокуратуры, причинила государству ущерб на 548 337 шиллингов. Следствие считает, что в июле 2022 года они как директора компании подали ложную декларацию о приобретении товаров на 3 427 105 шиллингов у Namtek Transporters Company.

Заместитель комиссара Налогового управления Кении Шейла Санга заявила суду, что следователи установили предприятия, через которые государство могло потерять налоговые поступления. По ее словам, среди предполагаемых организаторов схемы могут быть также сотрудники налогового органа. Прокуроры сообщили, что директор государственных обвинений одобрил преследование еще пяти предпринимателей и 12 компаний, связанных с предполагаемой схемой примерно на 3,9 млрд шиллингов НДС.

Судья Пол Мутаи освободил Кимати под денежный залог в 150 тыс. шиллингов, а Джефферсона и Люси Ньота — под залог по 200 тыс. шиллингов каждого. Дело должны упомянуть в суде 16 октября 2026 года для дальнейших указаний.

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