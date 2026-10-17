Sąd w Nairobi w Kenii wydał nakazy aresztowania podejrzanych, którzy nie stawili się w sądzie w sprawie domniemanego oszustwa dotyczącego podatku od wartości dodanej na kwotę 3,9 mld szylingów kenijskich. Trzem przedsiębiorcom postawiono już zarzuty składania fałszywych deklaracji VAT, informuje Nation Kenya.

Zarzuty wobec trojga przedsiębiorców

Dorothy Gacheri Kimati, Jefferson Wachira Nyota i Lucy Njeri Nyota nie przyznali się do zarzutów związanych z fałszywymi deklaracjami VAT. Kimati jest oskarżona wraz ze spółką Njempta Agencies Limited, a Jefferson Nyota — wraz z Jeffla Construction Limited.

Według oskarżenia między 20 grudnia 2024 roku a 20 stycznia 2025 roku Kimati miała zadeklarować zakup towarów o wartości 2 852 672 szylingów od Aiselev Enterprises Limited. Prokuratura twierdzi, że zmniejszyło to jej zobowiązanie z tytułu VAT i doprowadziło do utraty 456 428 szylingów wpływów przez Kenya Revenue Authority.

Jefferson Nyota i Jeffla Construction Limited są również oskarżeni o rzekome fałszywe zadeklarowanie zakupu materiałów o wartości 3 329 145 szylingów od Hadsem General Supplies Limited. Według oskarżenia ten epizod zmniejszył wpływy podatkowe o 532 663 szylingi.

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Inne epizody i nakazy

W odrębnym epizodzie Jefferson Nyota, Lucy Njeri Nyota i Jeffla Construction Limited są oskarżeni o udział w schemacie, który według prokuratury spowodował straty państwa w wysokości 548 337 szylingów. Śledczy uważają, że w lipcu 2022 roku jako dyrektorzy spółki złożyli fałszywą deklarację dotyczącą zakupu towarów o wartości 3 427 105 szylingów od Namtek Transporters Company.

Zastępczyni komisarza Kenya Revenue Authority Sheila Sanga powiedziała sądowi, że śledczy zidentyfikowali przedsiębiorstwa, za pośrednictwem których państwo mogło utracić wpływy podatkowe. Według niej wśród domniemanych organizatorów schematu mogą być także pracownicy organu podatkowego. Prokuratorzy poinformowali, że dyrektor oskarżenia publicznego zatwierdził ściganie kolejnych pięciu przedsiębiorców i 12 spółek powiązanych z domniemanym schematem dotyczącym około 3,9 mld szylingów VAT.

Sędzia Paul Mutai zwolnił Kimati za kaucją pieniężną w wysokości 150 tys. szylingów, a Jeffersona i Lucy Nyotów — za kaucją po 200 tys. szylingów każda. Sprawa ma zostać rozpatrzona w sądzie 16 października 2026 roku w celu wydania dalszych wskazówek.

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