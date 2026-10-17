肯尼亚内罗毕一家法院对未出庭的嫌疑人发出逮捕令，该案涉及据称价值39亿肯尼亚先令的增值税欺诈。三名商人已被控提交虚假增值税申报表，据Nation Kenya报道。

三名商人被控

Dorothy Gacheri Kimati、Jefferson Wachira Nyota和Lucy Njeri Nyota对与虚假增值税申报有关的指控不认罪。Kimati与Njempta Agencies Limited一同被起诉，Jefferson Nyota则与Jeffla Construction Limited一同被起诉。

根据控方说法，在2024年12月20日至2025年1月20日期间，Kimati涉嫌申报从Aiselev Enterprises Limited购买了价值2,852,672先令的商品。检方称，这减少了她的增值税负债，并导致肯尼亚税务局损失456,428先令收入。

Jefferson Nyota和Jeffla Construction Limited还被控涉嫌虚假申报从Hadsem General Supplies Limited购买了价值3,329,145先令的材料。根据控方说法，这一事件使税收收入减少了532,663先令。

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其他事件及逮捕令

在另一起事件中，Jefferson Nyota、Lucy Njeri Nyota和Jeffla Construction Limited被控参与一项计划，检方称该计划给国家造成548,337先令损失。调查人员认为，2022年7月，他们作为公司董事，提交了一份虚假申报，称从Namtek Transporters Company购买了价值3,427,105先令的商品。

肯尼亚税务局副专员Sheila Sanga向法院表示，调查人员已确定了一些企业，国家可能通过这些企业损失税收收入。她表示，税务机关工作人员也可能是该计划的涉嫌组织者。检察官称，公共检察署署长已批准起诉另外五名商人和12家公司，这些人和公司与涉嫌涉及约39亿先令增值税的计划有关。

法官Paul Mutai准许Kimati以15万先令现金保释，Jefferson和Lucy Nyota则各以20万先令保释。该案将于2026年10月16日在法院提及，以获得进一步指示。

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