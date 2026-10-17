巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦所属联盟10月16日向该国高等选举法院提出请求，要求认定WhatsApp频道Exército do Lula，即“卢拉军队”，与总统的官方竞选活动无关。该频道拥有超过400万订阅者，由来自米纳斯吉拉斯州的联邦议员安德烈·雅诺内斯运营，The Rio Times报道。

联盟的论点

该申请由Brasil Pronto pra Mais联盟提交，该联盟包括劳工党、PCdoB和PV联邦，以及PSB、PDT和PSOL-Rede等政党。联盟称，该频道是雅诺内斯的个人倡议，表达了他对卢拉的自发支持。

联盟代表表示，该频道不是竞选活动的官方架构，竞选总部也不控制其内容。他们称，该频道未从竞选活动、政党或联盟获得资金、商品、服务或人员，官方竞选资料中也没有指向该频道的链接。

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围绕该频道的争议

参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选总部——他是卢拉在第二轮投票中的对手——请求法院封锁该频道，称其传播虚假信息。高等选举法院院长卡西奥·努内斯·马克斯于10月11日暂停该频道运营。随后，选举司法总监察长里卡多·维拉斯·博阿斯·库埃瓦推翻了这一决定；然而，10月13日，努内斯·马克斯再次暂停该频道运营，并要求对其进行正式登记。

在提交申请当天，法院还批准了对2019年第23,610号决议的新规定，涉及将即时通讯软件频道与竞选活动建立关联的标准。消息来源列举的标准包括竞选活动提供资金、传播与竞选活动共同的材料，以及指向该频道的官方链接。

巴西民主律师协会表示，打算请求法院认定努内斯·马克斯在此案中存在偏见。该组织认为，该问题属于选举司法总监察长的管辖范围。法院目前尚未说明是否已受理该联盟的申请。

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