Коалиция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы 16 октября обратилась в Высший избирательный суд страны с просьбой признать WhatsApp-канал Exército do Lula, или «Армия Лулы», не связанным с официальной избирательной кампанией президента. Канал насчитывает более 4 млн подписчиков, а ведет его федеральный депутат Андре Жанонеш из штата Минас-Жерайс, сообщает The Rio Times.

Аргументы коалиции

Заявление подала коалиция Brasil Pronto pra Mais, в которую входят Партия трудящихся, федерация PCdoB и PV, а также партии PSB, PDT и PSOL-Rede. По утверждению коалиции, канал является личной инициативой Жанонеша и выражает его спонтанную поддержку Лулы.

Представители коалиции заявили, что канал не является официальной структурой кампании и что штаб не контролирует его содержание. По их словам, канал не получает средств, товаров, услуг или персонала от кампании, партий либо коалиции, а ссылки на него нет в официальных профилях избирательной кампании.

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Спор вокруг канала

Предвыборный штаб сенатора Флавиу Болсонару, соперника Лулы во втором туре, попросил суд заблокировать канал, заявляя о распространении им дезинформации. Председатель Высшего избирательного суда Кассиу Нунес Маркес 11 октября приостановил работу канала. Позднее генеральный инспектор избирательного правосудия Рикарду Виллаш Боаш Куэва отменил это решение, однако 13 октября Нунес Маркес вновь приостановил работу канала и потребовал официально зарегистрировать его.

В день подачи заявления суд также утвердил новые положения к резолюции №23.610 от 2019 года относительно критериев связи каналов в мессенджерах с избирательными кампаниями. Среди критериев источник называет финансирование кампанией, распространение общих с ней материалов и официальные ссылки на канал.

Бразильская ассоциация юристов за демократию заявила, что намерена просить суд признать Нунеса Маркеса предвзятым в этом деле. Организация считает, что вопрос относился к компетенции генерального инспектора избирательного правосудия. Суд пока не сообщал, принял ли он заявление коалиции к рассмотрению.

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