Koalicja prezydenta Brazylii Luiza Inácia Luli da Silvy 16 października zwróciła się do Najwyższego Sądu Wyborczego kraju z prośbą o uznanie kanału WhatsApp Exército do Lula, czyli „Armia Luli”, za niezwiązany z oficjalną kampanią wyborczą prezydenta. Kanał ma ponad 4 mln subskrybentów i jest prowadzony przez deputowanego federalnego André Janonesa ze stanu Minas Gerais, informuje The Rio Times.

Argumenty koalicji

Wniosek złożyła koalicja Brasil Pronto pra Mais, w skład której wchodzą Partia Pracujących, federacja PCdoB i PV, a także partie PSB, PDT oraz PSOL-Rede. Według koalicji kanał jest osobistą inicjatywą Janonesa i wyraża jego spontaniczne poparcie dla Luli.

Przedstawiciele koalicji oświadczyli, że kanał nie jest oficjalną strukturą kampanii, a sztab nie kontroluje jego treści. Jak twierdzą, kanał nie otrzymuje środków, towarów, usług ani personelu od kampanii, partii lub koalicji, a link do niego nie znajduje się na oficjalnych profilach kampanii wyborczej.

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Spór wokół kanału

Sztab wyborczy senatora Flávio Bolsonaro, rywala Luli w drugiej turze, zwrócił się do sądu o zablokowanie kanału, twierdząc, że rozpowszechnia on dezinformację. Prezes Najwyższego Sądu Wyborczego Cássio Nunes Marques 11 października zawiesił działanie kanału. Później generalny inspektor wymiaru sprawiedliwości wyborczej Ricardo Villas Bôas Cueva uchylił tę decyzję, jednak 13 października Nunes Marques ponownie zawiesił działanie kanału i zażądał jego oficjalnej rejestracji.

W dniu złożenia wniosku sąd zatwierdził również nowe przepisy do rezolucji nr 23.610 z 2019 roku dotyczące kryteriów powiązania kanałów w komunikatorach z kampaniami wyborczymi. Źródło wymienia wśród kryteriów finansowanie przez kampanię, rozpowszechnianie wspólnych z nią materiałów oraz oficjalne linki do kanału.

Brazylijskie Stowarzyszenie Prawników na rzecz Demokracji oświadczyło, że zamierza zwrócić się do sądu o uznanie Nunesa Marquesa za stronniczego w tej sprawie. Organizacja uważa, że kwestia należała do kompetencji generalnego inspektora wymiaru sprawiedliwości wyborczej. Sąd nie poinformował jeszcze, czy przyjął wniosek koalicji do rozpatrzenia.

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