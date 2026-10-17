W Peszawarze w Pakistanie lider opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Mahmud Chan Aczakzaj oświadczył, że założyciel PTI Imran Khan jest rzekomo zmuszany do porozumienia podobnego do tych, po których byli premierzy Nawaz Sharif i Benazir Bhutto udali się na dobrowolne wygnanie. Informuje o tym Dawn.

Na konferencji prasowej w Wysokim Sądzie w Peszawarze Aczakzaj twierdził, że obecna sytuacja rozwija się przy udziale rządzących partii PML-N i PPP. Poinformował też o kontaktach ze wszystkimi partiami opozycyjnymi oraz zamiarze zwołania wielopartyjnej konferencji. Według niego opozycja rozważa również rezygnację z mandatów w zgromadzeniach.

Żądania opozycji

Aczakzaj powiedział, że przedstawił żądania w odpowiedzi na propozycję rozmów. Wśród nich wymienił uchylenie poprawki, którą uważa za błędną, wzmocnienie roli parlamentu oraz utworzenie niezależnej komisji w celu zapewnienia przejrzystych wyborów. Powiedział również, że więźniom nie można zakazywać spotkań.

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Osobno Aczakzaj zażądał od władz ujawnienia miejsca pobytu premiera prowincji Chajber Pasztunchwa Suhaila Afridiego oraz innych ustawodawców. Nazwał to prawem konstytucyjnym. Lider Balochistan National Party-Mengal Sardar Akhtar Mengal, obecny na konferencji prasowej, powiedział, że ludzie nazywający siebie twórcami konstytucji „depczą ją”.

Pozew przeciwko stanowi nadzwyczajnemu

Tego samego dnia przedstawiciele opozycyjnego sojuszu Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan złożyli do Wysokiego Sądu w Peszawarze skargę konstytucyjną, kwestionując wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich w Chajber Pasztunchwie. Skarżący wnoszą o uznanie za niekonstytucyjne i niezgodne z prawem zarządzenia z 11 października, wydanego na podstawie artykułów 232(1) i 234 Konstytucji Pakistanu.

Kwestionują również przekazanie parlamentowi uprawnień ustawodawczych zgromadzenia prowincjonalnego, usunięcie wybranego premiera i gabinetu prowincji, a także utworzenie Rady Doradczej Chajber Pasztunchwy oraz Sekretariatu Rozwoju Terytoriów. Do czasu ostatecznej decyzji sądu wnioskodawcy proszą o zawieszenie zaskarżonych środków.

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