В Пешаваре, Пакистан, лидер оппозиции в Национальной ассамблее Махмуд Хан Ачакзай заявил, что основателя PTI Имрана Хана якобы принуждают к договоренности, подобной тем, после которых бывшие премьер-министры Наваз Шариф и Беназир Бхутто оказались в добровольном изгнании. Об этом сообщает Dawn.

На пресс-конференции в Высоком суде Пешавара Ачакзай утверждал, что нынешняя ситуация разворачивается при участии находящихся у власти партий PML-N и PPP. Он также сообщил о контактах со всеми оппозиционными партиями и намерении созвать многопартийную конференцию. По его словам, оппозиция также рассматривает возможность отставки из ассамблей.

Требования оппозиции

Ачакзай заявил, что представил требования в ответ на предложение переговоров. Среди них он назвал отмену поправки, которую считает неправильной, усиление роли парламента и создание независимой комиссии для обеспечения прозрачных выборов. Он также сказал, что заключенным нельзя запрещать встречи.

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Отдельно Ачакзай потребовал от властей сообщить местонахождение главного министра провинции Хайбер-Пахтунхва Сухайла Африди и других законодателей. Он назвал это конституционным правом. Лидер Balochistan National Party-Mengal Сардар Ахтар Менгал, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что люди, называющие себя создателями конституции, «топчут ее».

Иск против чрезвычайного положения

В тот же день представители оппозиционного альянса Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan подали в Высокий суд Пешавара конституционный иск, оспорив введение чрезвычайного положения и губернаторского правления в Хайбер-Пахтунхве. Истцы просят признать неконституционным и незаконным указ от 11 октября, изданный в соответствии со статьями 232(1) и 234 Конституции Пакистана.

Они также оспаривают передачу парламенту законодательных полномочий провинциальной ассамблеи, отстранение избранного главного министра и кабинета провинции, а также создание Консультативного совета Хайбер-Пахтунхвы и Секретариата развития территорий. До окончательного решения суда заявители просят приостановить действие оспариваемых мер.

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