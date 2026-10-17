在巴基斯坦白沙瓦，国民议会反对党领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊表示，巴基斯坦正义运动党（PTI）创始人伊姆兰·汗据称正被迫接受一项安排，类似于此前导致前总理纳瓦兹·谢里夫和贝娜齐尔·布托流亡海外的安排。《黎明报》报道。

阿查克扎伊在白沙瓦高等法院举行的新闻发布会上声称，目前的局势是在执政的PML-N和PPP两党参与下发生的。他还表示，已与所有反对党进行接触，并计划召开多党会议。他称，反对派也在考虑辞去议会职务。

反对派的要求

阿查克扎伊表示，他已就谈判提议提交了要求。其中包括废除他认为错误的修正案、加强议会的作用，以及成立独立委员会以确保选举透明。他还表示，不得禁止囚犯会见他人。

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此外，阿查克扎伊要求当局说明开伯尔-普什图省首席部长苏海尔·阿夫里迪及其他立法者的下落。他称这是宪法权利。出席新闻发布会的俾路支斯坦民族党（门格尔派）领导人萨达尔·阿赫塔尔·门格尔表示，那些自称宪法制定者的人正在“践踏宪法”。

针对紧急状态的诉讼

同日，反对派联盟Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan的代表向白沙瓦高等法院提交宪法诉讼，质疑在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长统治。原告请求法院宣告根据巴基斯坦宪法第232(1)条和第234条发布的10月11日命令违宪且违法。

他们还质疑将省议会的立法权移交给议会、罢免经选举产生的首席部长和省内阁，以及设立开伯尔-普什图省咨询委员会和地区发展秘书处。在法院作出最终裁决前，申请人请求暂停执行被质疑的措施。

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