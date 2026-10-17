W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, 8 października 2026 roku doszło do kilku eksplozji, w tym do potężnego wybuchu na Międzynarodowym Lotnisku im. Króla Chaleda. Świadek powiedział Associated Press, że słyszał eksplozje w mieście i na lotnisku.

Oświadczenie Huti

Wspierani przez Iran jemeńscy Huti oświadczyli, że przeprowadzili nowy atak na lotnisko w Rijadzie. Grupa twierdzi, że uderzyła w nie pociskiem balistycznym i spowodowała szkody, jednak nie przedstawiła na to dowodów. Władze saudyjskie nie skomentowały od razu tego oświadczenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uszkodzenia spowodowane odłamkami

Saudyjska agencja obrony cywilnej poinformowała, że odłamki przechwyconego pocisku uszkodziły przedszkole i kompleks medyczny w Rijadzie. Stało się to kilka godzin po eksplozjach w stolicy.

Dzień wcześniej królestwo poinformowało o ataku na lotnisko, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a inne zostały ranne. O incydencie informuje The Hindu.

Czytaj nas na