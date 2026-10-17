Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт Эр-Рияда — The Hindu

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 8 октября 2026 года прозвучало несколько взрывов, в том числе мощный взрыв в международном аэропорту имени короля Халида. Очевидец сообщил Associated Press, что слышал взрывы в городе и в аэропорту.

Заявление хуситов

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили о новой атаке на аэропорт в Эр-Рияде. Группировка утверждает, что нанесла по нему удар баллистической ракетой и причинила ущерб, однако доказательств этого не предоставила. Саудовские власти не сразу прокомментировали это заявление.

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Повреждения от обломков

Агентство гражданской обороны Саудовской Аравии сообщило, что обломки перехваченной ракеты повредили детский сад и медицинский комплекс в Эр-Рияде. Это произошло через несколько часов после взрывов в столице.

Днем ранее королевство заявило об атаке на аэропорт, в результате которой погиб один человек, а другие получили ранения. Об инциденте сообщает The Hindu.

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