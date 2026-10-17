Конли осудила заявление Мамдани о 7 октября — Jerusalem Post

Кандидатка от Демократической партии Кейт Конли, баллотирующаяся в Палату представителей США от 17-го округа штата Нью-Йорк, во время теледебатов осудила заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани относительно 7 октября. Ее соперник, действующий конгрессмен-республиканец Майк Лоулер, спросил, готова ли она публично осудить высказывания мэра. Конли ответила, что осуждает это заявление и антисемитизм независимо от партийной принадлежности, сообщает Jerusalem Post.

Борьба за голоса еврейских избирателей

Лоулер и Конли соревнуются за мандат в 17-м округе Нью-Йорка, в который входят округа Патнэм и Рокленд, а также части округов Вестчестер и Датчесс. Согласно исследованию, заказанному Jewish Electorate Institute в 2024 году, примерно 19% жителей округа являются евреями. Опросы показывают, что кандидаты имеют близкие результаты в пределах статистической погрешности.

Лоулер утверждает, что Конли ранее не дистанцировалась от Мамдани и прогрессивного крыла Демократической партии. Конли, в свою очередь, обвиняет Лоулера в безоговорочной поддержке законодательных приоритетов президента Дональда Трампа.

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Во время дебатов оба кандидата высказались за дальнейшее финансирование США наступательной и оборонной военной помощи Израилю. Конли заявила о поддержке права Израиля на существование и его безопасности, одновременно отметив, что готова критиковать правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если сочтет его действия неверными для Израиля и США.

Спор по поводу Ирана

Конли также сказала, что поддержала удары администрации Трампа по объектам, связанным с разработкой Ираном ядерного оружия. В то же время она раскритиковала способ ведения войны, заявив, что США были втянуты в конфликт без четких военных целей и стратегии выхода.

Лоулер защитил свое голосование против инициатив Конгресса по прекращению войны. Он заявил, что в период работы Конли в Совете национальной безопасности США ослабили санкции против незаконной торговли нефтью между Китаем и Ираном, что, по его словам, дало Ирану средства для финансирования ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Защищая свой послужной список, Конли напомнила, что в период ее работы был ликвидирован лидер «Исламского государства».

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