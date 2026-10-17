Demokratyczna kandydatka Kate Conley, która ubiega się o mandat w Izbie Reprezentantów USA z 17. okręgu stanu Nowy Jork, podczas telewizyjnej debaty potępiła wypowiedź burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego dotyczącą 7 października. Jej przeciwnik, urzędujący republikański kongresmen Mike Lawler, zapytał, czy jest gotowa publicznie potępić słowa burmistrza. Conley odpowiedziała, że potępia tę wypowiedź oraz antysemityzm niezależnie od przynależności partyjnej, informuje Jerusalem Post.

Walka o głosy żydowskich wyborców

Lawler i Conley rywalizują o mandat w 17. okręgu Nowego Jorku, który obejmuje hrabstwa Putnam i Rockland oraz części hrabstw Westchester i Dutchess. Według badania zleconego przez Jewish Electorate Institute w 2024 roku około 19% mieszkańców okręgu stanowią Żydzi. Sondaże pokazują, że kandydaci uzyskują zbliżone wyniki w granicach błędu statystycznego.

Lawler twierdzi, że Conley wcześniej nie zdystansowała się od Mamdaniego i progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. Conley z kolei oskarża Lawlera o bezwarunkowe poparcie dla priorytetów legislacyjnych prezydenta Donalda Trumpa.

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Podczas debaty oboje kandydaci opowiedzieli się za dalszym finansowaniem przez USA ofensywnej i defensywnej pomocy wojskowej dla Izraela. Conley zadeklarowała poparcie dla prawa Izraela do istnienia i jego bezpieczeństwa, jednocześnie zaznaczając, że jest gotowa krytykować rząd premiera Binjamina Netanjahu, jeśli uzna jego działania za niewłaściwe dla Izraela i USA.

Spór dotyczący Iranu

Conley powiedziała również, że poparła uderzenia administracji Trumpa na obiekty związane z opracowywaniem przez Iran broni jądrowej. Jednocześnie skrytykowała sposób prowadzenia wojny, stwierdzając, że USA zostały wciągnięte w konflikt bez jasno określonych celów wojskowych i strategii wyjścia.

Lawler bronił swojego głosowania przeciwko inicjatywom Kongresu dotyczącym zakończenia wojny. Stwierdził, że w okresie pracy Conley w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA złagodziły sankcje wobec nielegalnego handlu ropą między Chinami a Iranem, co, jak powiedział, dało Iranowi środki na finansowanie Hamasu, Hezbollahu i Hutich. Broniąc swojego dorobku, Conley przypomniała, że w okresie jej pracy zlikwidowano przywódcę Państwa Islamskiego.

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