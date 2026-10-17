康利谴责马姆达尼关于10月7日的言论——《耶路撒冷邮报》

竞选纽约州第17选区美国众议院席位的民主党候选人凯特·康利在电视辩论中谴责了纽约市市长佐赫兰·马姆达尼关于10月7日的言论。她的对手、现任共和党籍联邦众议员迈克·劳勒询问她是否准备公开谴责市长的言论。康利回应称，她谴责这一言论以及反犹主义，不论党派归属，《耶路撒冷邮报》报道。

争取犹太选民选票

劳勒和康利正在争夺纽约州第17选区的席位，该选区包括帕特南县和罗克兰县，以及威斯特彻斯特县和达奇斯县的部分地区。根据犹太选民研究所于2024年委托开展的一项研究，该选区约19%的居民是犹太人。民调显示，两名候选人的支持率接近，处于统计误差范围内。

劳勒声称，康利此前没有与马姆达尼及民主党进步派划清界限。康利则指责劳勒无条件支持总统唐纳德·特朗普的立法优先事项。

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辩论期间，两名候选人都支持美国继续为以色列的进攻性和防御性军事援助提供资金。康利表示支持以色列的生存权及其安全，同时指出，如果她认为以色列总理本雅明·内塔尼亚胡政府的行动不利于以色列和美国，她准备批评该政府。

围绕伊朗的争议

康利还表示，她支持特朗普政府打击与伊朗研发核武器有关设施的行动。同时，她批评了战争的进行方式，称美国在没有明确军事目标和退出战略的情况下被卷入了冲突。

劳勒为自己投票反对国会结束战争倡议的决定辩护。他表示，在康利任职国家安全委员会期间，美国放松了对中国与伊朗之间非法石油贸易的制裁，这据他所说为伊朗提供了资助哈马斯、真主党和胡塞武装的资金。康利为自己的履历辩护时提醒说，在她任职期间，“伊斯兰国”领导人被击毙。

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