Комитет Палаты представителей США по вопросам Китая опубликовал документы о результатах проверок примерно 30 ученых, среди которых немало китайско-американских исследователей. Проверки касаются предполагаемых связей этих ученых с Китаем. По данным издания, публикация материалов демонстрирует масштабы внимания властей к академической среде США.

Документы на сотни страниц

Как сообщает South China Morning Post, опубликованные материалы насчитывают сотни страниц. Их опубликовали вместе с отдельным докладом комитета под названием «Как остановить китайское похищение исследований, профинансированных за счет средств налогоплательщиков».

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Происхождение материалов

По данным комитета, документы основаны на расследованиях Офиса генерального инспектора Национального научного фонда США. Материалы также содержат сведения о случаях, которые ранее не были обнародованы.

В докладе комитет выступил против аргументов университетов и академических организаций о том, что ужесточение правил безопасности научных исследований может угрожать академической свободе. Председатель комитета при этом настаивает на более строгих правилах защиты исследований.

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