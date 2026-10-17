Komitet Izby Reprezentantów USA ds. Chin opublikował dokumenty dotyczące wyników kontroli około 30 naukowców, wśród których jest wielu chińsko-amerykańskich badaczy. Kontrole dotyczą domniemanych powiązań tych uczonych z Chinami. Według publikacji ujawnienie materiałów pokazuje skalę zainteresowania władz środowiskiem akademickim w USA.

Dokumenty liczące setki stron

Jak informuje South China Morning Post, opublikowane materiały liczą setki stron. Zostały opublikowane wraz z osobnym raportem komitetu zatytułowanym „Jak powstrzymać chińską kradzież badań finansowanych z pieniędzy podatników”.

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Pochodzenie materiałów

Według komitetu dokumenty opierają się na dochodzeniach Biura Generalnego Inspektora amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki. Materiały zawierają także informacje o przypadkach, które wcześniej nie zostały ujawnione.

W raporcie komitet sprzeciwił się argumentom uniwersytetów i organizacji akademickich, że zaostrzenie zasad bezpieczeństwa badań naukowych może zagrozić wolności akademickiej. Przewodniczący komitetu jednocześnie nalega na surowsze zasady ochrony badań.

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