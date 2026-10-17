Комітет Палати США оприлюднив дані перевірок науковців — South China Morning Post

Комітет Палати представників США з питань Китаю оприлюднив документи про результати перевірок приблизно 30 науковців, серед яких чимало китайсько-американських дослідників. Перевірки стосуються ймовірних зв’язків цих учених із Китаєм. За даними видання, оприлюднення матеріалів демонструє масштаби урядової уваги до академічного середовища США.

Документи на сотні сторінок

Як повідомляє South China Morning Post, оприлюднені матеріали налічують сотні сторінок. Їх опублікували разом з окремою доповіддю комітету під назвою «Як зупинити китайське викрадення досліджень, профінансованих коштом платників податків».

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Походження матеріалів

За даними комітету, документи ґрунтуються на розслідуваннях Офісу генерального інспектора Національного наукового фонду США. Матеріали також містять відомості про випадки, які раніше не були оприлюднені.

У доповіді комітет виступив проти аргументів університетів та академічних організацій, що посилення правил безпеки наукових досліджень може загрожувати академічній свободі. Голова комітету водночас наполягає на суворіших правилах захисту досліджень.

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