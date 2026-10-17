В Израиле бывший заместитель директора службы внутренней безопасности Шин Бет Исраэль Хассон призвал провести формальное расследование провалов, связанных с нападением ХАМАС 7 октября 2023 года. Он заявил об этом в эфире 103FM на фоне публичных споров об ответственности: заявления тогдашнего военного секретаря премьер-министра Ави Гиля и бывшего главы Шин Бет Ронена Бара противоречат изложению событий премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post.

Необходимость формальной проверки

Хассон рассказал, что в течение четырех с половиной часов знакомился с внутренним расследованием Шин Бет. По его словам, служба задала себе все необходимые вопросы, однако он так и не получил ответа о причинах провала.

Бывший чиновник обратил внимание на масштаб атаки. По его оценке, в ней участвовали около 3 тысяч человек, однако конкретного предупреждения не было. Он назвал прискорбным то, что представители силовых структур и политики публично спорят об ответственности вместо проведения комплексной проверки.

По мнению Хассона, комиссия по расследованию должна показать общественности, где именно возникла проблема, что ее вызвало и какие выводы следует сделать, чтобы не допустить повторения таких событий.

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Роль военного секретариата

Хассон заявил, что военный секретарь премьер-министра имеет более широкую картину разведывательной информации, чем отдельная служба в конкретный момент. По его словам, в военном секретариате работают 15 офицеров, которые имеют доступ к разведывательным данным и систематизируют оценки Шин Бет, военной разведки, Моссада и других структур для главы правительства.

Он также сослался на выводы комиссии Аграната, которая расследовала провалы во время войны Судного дня 1973 года. По словам Хассона, наличие намерения и возможностей у противника должно быть основанием для повышенной готовности без ожидания окончательного предупреждения. Он подчеркнул, что оценка военных не освобождает политическое руководство от ответственности.

Спор Нетаньяху и Бара

Хассон также прокомментировал иск, который бывший глава Шин Бет Ронен Бар подал против Нетаньяху. Он считает, что этот конфликт выходит за рамки личного спора, и назвал обвинения премьер-министра в адрес Бара чрезвычайно серьезными.

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