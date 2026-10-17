在以色列，前国内安全机构辛贝特副局长伊斯拉埃尔·哈松呼吁对与哈马斯2023年10月7日袭击有关的失误进行正式调查。他在103FM节目中作出这一表态，当时围绕责任问题的公开争议仍在持续：时任总理军事秘书阿维·吉尔和前辛贝特局长罗嫩·巴尔的说法，与总理本雅明·内塔尼亚胡对事件的叙述相互矛盾，《耶路撒冷邮报》报道。

需要进行正式审查

哈松表示，他花了四个半小时了解辛贝特的内部调查。根据他的说法，该机构向自身提出了所有必要的问题，但他仍未得到有关失误原因的答案。

这名前官员注意到袭击的规模。他评估，约有3000人参与其中，但没有收到具体警告。他称，安全机构代表和政治人士没有进行全面审查、而是就责任问题公开争论，这令人遗憾。

哈松认为，调查委员会应向公众说明问题究竟出在哪里、是什么造成了这一问题，以及应当得出哪些结论，以防止此类事件再次发生。

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军事秘书处的作用

哈松表示，在任何具体时刻，总理的军事秘书比单个机构掌握更全面的情报信息。根据他的说法，军事秘书处有15名军官，他们能够获取情报数据，并为政府首脑系统整理辛贝特、军事情报部门、摩萨德及其他机构的评估。

他还援引了阿格拉纳特委员会的结论，该委员会调查了1973年赎罪日战争期间的失误。哈松表示，敌方具备意图和能力，应当成为提高戒备的依据，而不应等待最终警告。他强调，军方的评估不能免除政治领导层的责任。

内塔尼亚胡与巴尔的争端

哈松还评论了前辛贝特局长罗嫩·巴尔对内塔尼亚胡提起的诉讼。他认为，这场冲突超出了个人争端的范围，并称总理针对巴尔的指控极其严重。

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