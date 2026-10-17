W Izraelu były zastępca dyrektora służby bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, Israel Hasson, wezwał do formalnego zbadania zaniedbań związanych z atakiem Hamasu z 7 października 2023 roku. Powiedział o tym na antenie 103FM w związku z publicznymi sporami o odpowiedzialność: oświadczenia ówczesnego sekretarza wojskowego premiera Awiego Gila oraz byłego szefa Szin Bet Ronena Bara są sprzeczne z przedstawioną przez premiera Binjamina Netanjahu wersją wydarzeń, informuje Jerusalem Post.

Potrzeba formalnej kontroli

Hasson powiedział, że przez cztery i pół godziny zapoznawał się z wewnętrznym śledztwem Szin Bet. Według niego służba zadała sobie wszystkie niezbędne pytania, jednak nadal nie otrzymał odpowiedzi na temat przyczyn zaniedbania.

Były urzędnik zwrócił uwagę na skalę ataku. W jego ocenie uczestniczyło w nim około 3 tysięcy osób, jednak nie było konkretnego ostrzeżenia. Uznał za ubolewania godne, że przedstawiciele struktur bezpieczeństwa i politycy publicznie spierają się o odpowiedzialność zamiast przeprowadzić kompleksową kontrolę.

Zdaniem Hassona komisja śledcza powinna pokazać opinii publicznej, gdzie dokładnie pojawił się problem, co go spowodowało oraz jakie wnioski należy wyciągnąć, aby nie dopuścić do powtórzenia takich wydarzeń.

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Rola sekretariatu wojskowego

Hasson oświadczył, że sekretarz wojskowy premiera ma szerszy obraz informacji wywiadowczych niż pojedyncza służba w konkretnym momencie. Według niego w sekretariacie wojskowym pracuje 15 oficerów, którzy mają dostęp do danych wywiadowczych i systematyzują oceny Szin Bet, wywiadu wojskowego, Mosadu oraz innych struktur dla szefa rządu.

Odwołał się także do wniosków Komisji Agranata, która badała zaniedbania podczas wojny Jom Kipur w 1973 roku. Według Hassona obecność zamiaru i możliwości po stronie przeciwnika powinna być podstawą do podwyższonej gotowości bez oczekiwania na ostateczne ostrzeżenie. Podkreślił, że ocena wojska nie zwalnia przywództwa politycznego z odpowiedzialności.

Spór Netanjahu i Bara

Hasson skomentował również pozew, który były szef Szin Bet Ronen Bar wniósł przeciwko Netanjahu. Uważa, że ten konflikt wykracza poza osobisty spór, i nazwał oskarżenia premiera pod adresem Bara niezwykle poważnymi.

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