Высший избирательный суд Бразилии обязал компанию Meta немедленно принять меры для одинакового отношения к кандидатам в президенты Луису Инасиу Луле да Силве и сенатору Флавио Болсонару перед вторым туром выборов. Судья Марку Аурелиу Беллиззе постановил, что компания не может сокращать распространение политического контента, ограничивать поиск или удалять публикации таким образом, чтобы это создавало дисбаланс между кандидатами.

Требования суда к Meta

Как сообщает Al Jazeera, решение также обязывает Meta применять одинаковые критерии к обеим избирательным кампаниям в работе ее инструмента искусственного интеллекта. В случае невыполнения постановления компании грозит штраф в размере 500 тысяч реалов, или около 98,7 тысячи долларов, за каждый день.

Решение приняли после жалобы Лулы, который обвинил технологическую компанию, владеющую Instagram, Facebook и WhatsApp, в использовании предвзятых алгоритмов и связанных с искусственным интеллектом ограничений в пользу Болсонару. По данным партии Лулы, у части его публикаций не было кнопки «Поделиться», а охват публикаций снизился. Также отсутствовали возможности для реакций, распространения, аудио и ускоренного воспроизведения.

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Внутренние сообщения

Бразильская газета Folha de São Paulo, ознакомившаяся с внутренними сообщениями Meta, сообщила, что сотрудники компании признали негативное влияние ограничений на Instagram-аккаунты Лулы. В этих сообщениях также говорилось о рекомендациях платформы относительно профиля Болсонару и его канала в WhatsApp.

Meta заявила Reuters, что упомянутые технические проблемы уже были публичными, а внутренние разговоры касались лишь их серьезности, а не политического вмешательства. Компания отвергла предположения о поддержке какой-либо из сторон. Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 25 октября.

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