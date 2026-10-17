Najwyższy Trybunał Wyborczy Brazylii nakazał firmie Meta natychmiast podjąć działania w celu zapewnienia równego traktowania kandydatów na prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy i senatora Flávio Bolsonaro przed drugą turą wyborów. Sędzia Marco Aurélio Bellizze orzekł, że firma nie może ograniczać rozpowszechniania treści politycznych, zawężać wyszukiwania ani usuwać publikacji w sposób tworzący nierównowagę między kandydatami.

Wymogi sądu wobec Meta

Jak podaje Al Jazeera, decyzja zobowiązuje również Meta do stosowania takich samych kryteriów wobec obu kampanii wyborczych w działaniu jej narzędzia sztucznej inteligencji. W przypadku niewykonania postanowienia firmie grozi grzywna w wysokości 500 tys. reali, czyli około 98,7 tys. dolarów, za każdy dzień.

Decyzję podjęto po skardze Luli, który oskarżył firmę technologiczną będącą właścicielem Instagrama, Facebooka i WhatsAppa o stosowanie stronniczych algorytmów oraz ograniczeń związanych ze sztuczną inteligencją na korzyść Bolsonaro. Według partii Luli przy części jego wpisów nie było przycisku udostępniania, a zasięg publikacji się zmniejszył. Niedostępne były także możliwości reagowania, udostępniania, korzystania z audio i przyspieszonego odtwarzania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wewnętrzne wiadomości

Brazylijska gazeta Folha de São Paulo, która zapoznała się z wewnętrznymi wiadomościami Meta, poinformowała, że pracownicy firmy przyznali negatywny wpływ ograniczeń na konta Luli na Instagramie. W wiadomościach tych mowa była również o rekomendacjach platformy dotyczących profilu Bolsonaro i jego kanału w WhatsAppie.

Meta oświadczyła Reutersowi, że wspomniane problemy techniczne były już publicznie znane, a wewnętrzne rozmowy dotyczyły jedynie ich powagi, a nie ingerencji politycznej. Firma odrzuciła sugestie o popieraniu którejkolwiek ze stron. Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii jest zaplanowana na 25 października.

Czytaj nas na