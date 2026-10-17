巴西法院责令Meta平等对待候选人——半岛电视台

巴西高等选举法院责令Meta立即采取措施，在第二轮选举前平等对待总统候选人路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和参议员弗拉维奥·博索纳罗。法官马尔科·奥雷利奥·贝利泽裁定，该公司不得以造成候选人之间失衡的方式减少政治内容的传播、限制搜索或删除帖子。

法院对Meta的要求

据半岛电视台报道，该裁决还要求Meta在其人工智能工具的运行中，对两场竞选活动采用相同标准。如不遵守该裁决，该公司将面临每天50万雷亚尔，约合9.87万美元的罚款。

该裁决是在卢拉提出投诉后作出的。他指控这家拥有Instagram、Facebook和WhatsApp的科技公司使用有偏见的算法以及与人工智能相关的限制措施，偏袒博索纳罗。根据卢拉所在政党的说法，他的部分帖子没有分享按钮，帖子的覆盖范围也有所下降。此外，反应、分享、音频和加速播放功能也无法使用。

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内部消息

巴西报纸《圣保罗页报》查阅了Meta的内部消息后报道称，该公司员工承认这些限制对卢拉Instagram账户造成了负面影响。这些消息还提到了该平台针对博索纳罗个人资料及其WhatsApp频道的推荐内容。

Meta向路透社表示，所提及的技术问题此前已是公开信息，内部讨论仅涉及问题的严重程度，而非政治干预。该公司否认支持任何一方的说法。巴西总统选举第二轮投票定于10月25日举行。

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