巴基斯坦卡拉奇一家法院将记者伊克拉鲁尔·哈桑因涉嫌在社交媒体传播反国家内容而被羁押以供调查的期限延长两天。据《The Express Tribune》报道。

法院决定

卡拉奇东区司法裁判官还驳回了哈桑律师提出的申请，并责令巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在下次庭审时提交报告。

上周，NCCIA将这名记者带至一名裁判官面前，后者将其交由该机构羁押四天以供调查。周四，东区地方法院和巡回法院驳回了对该决定提出异议的申请。辩方质疑该程序的合法性，强调该案件涉及数字和网络问题。

案件详情

针对哈桑的案件依据《2016年防止电子犯罪法》第9、10、20、24和26-A条立案。案件材料称，这名记者通过其在X、Instagram和Facebook上的个人账户，据称传播虚假、捏造、反国家及诽谤性内容，以煽动公众反对国家、国家机构及官员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据案件材料中陈述的说法，哈桑的帖文据称以虚假和歪曲的方式描述国家、国家机构及官员，并将合法措施描述为存在争议。调查人员还表示，这些内容可公开访问，并可能触及巴基斯坦国内及国外的受众。

记者妻子的声明

该记者的妻子法拉赫·伊克拉尔10月12日对该媒体表示，一群身份不明的人从他们位于拉合尔Defence C地区的家中带走了哈桑；她称，这些人冒充NCCIA工作人员。她声称，当晚较晚时有五至七人来到家中，其中包括女性，他们威胁要破门而入，随后从房间内强行带走了这名记者。

随后，旁遮普省信息部长阿兹玛·博哈里表示，旁遮普警方并未拘留哈桑，事件情况正在核查中。在所报道事件发生前数小时，这名记者曾在X上发布帖文批评巴基斯坦人民党，并提及纳瓦兹·谢里夫和总统阿西夫·阿里·扎尔达里。

关注我们在