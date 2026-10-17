Суд Бразилії зобов’язав Meta однаково ставитися до кандидатів — Al Jazeera

Вищий виборчий суд Бразилії зобов’язав компанію Meta негайно вжити заходів для однакового ставлення до кандидатів у президенти Луїса Інасіу Лули да Сілви та сенатора Флавіо Болсонару перед другим туром виборів. Суддя Марку Ауреліу Белліззе постановив, що компанія не може зменшувати поширення політичного контенту, обмежувати пошук або видаляти публікації так, щоб це створювало дисбаланс між кандидатами.

Вимоги суду до Meta

Як повідомляє Al Jazeera, рішення також зобов’язує Meta застосовувати однакові критерії до обох виборчих кампаній у роботі її інструменту штучного інтелекту. У разі невиконання постанови компанії загрожує штраф у 500 тисяч реалів, або близько 98,7 тисячі доларів, за кожен день.

Рішення ухвалили після скарги Лули, який звинуватив технологічну компанію, що володіє Instagram, Facebook і WhatsApp, у використанні упереджених алгоритмів та обмежень, пов’язаних зі штучним інтелектом, на користь Болсонару. За даними партії Лули, на частині його дописів не було кнопки поширення, а охоплення публікацій зменшилося. Також були відсутні можливості для реакцій, поширення, аудіо та прискореного відтворення.

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Внутрішні повідомлення

Бразильська газета Folha de São Paulo, яка ознайомилася з внутрішніми повідомленнями Meta, повідомила, що працівники компанії визнали негативний вплив обмежень на Instagram-акаунти Лули. У цих повідомленнях також ішлося про рекомендації платформи щодо профілю Болсонару та його каналу у WhatsApp.

Meta заявила Reuters, що згадані технічні проблеми вже були публічними, а внутрішні розмови стосувалися лише їхньої серйозності, а не політичного втручання. Компанія відкинула припущення про підтримку будь-якої зі сторін. Другий тур президентських виборів у Бразилії запланований на 25 жовтня.

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