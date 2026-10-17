苏丹军方表示，在对苏丹西南部尼亚拉发动的一系列空袭中，数十名准军事组织快速支援部队（RSF）战士死亡。据半岛电视台报道，军方称，周五袭击的目标是该市内RSF的阵地和指挥中心。

尼亚拉是南达尔富尔州的首府，也是RSF自行宣布成立的行政机构所在地。该组织控制着达尔富尔地区大部分区域，苏丹军方曾多次在当地使用无人机，试图重新控制被占领土。

有关平民伤亡的说法

RSF方面则表示，苏丹军方使用无人机袭击了尼亚拉一个繁忙的牲畜市场。该组织称，30名平民死亡，其中包括17名女性和5名儿童。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

RSF没有证实也没有否认关于其战士在另一些袭击中死亡以及指挥中心被摧毁的报道。人权组织Emergency Lawyers也在社交平台X上表示，尼亚拉的一处市场周五遭到袭击，而所使用的无人机据该组织称与苏丹军方有关。

战斗加剧

据半岛电视台报道，苏丹军方与RSF之间的对抗已加剧。苏丹政府的一名消息人士告诉该电视台，RSF使用无人机袭击了南科尔多凡的采矿设施，而该国不同地区的炮击在过去24小时内加剧。

本月早些时候，苏丹军方指挥官阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉承诺，将让军方重新控制RSF占据的“每一寸”领土。苏丹内战自2023年以来持续至今，已造成数万人死亡。

关注我们在