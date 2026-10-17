Armia Sudanu oświadczyła, że w wyniku serii nalotów na Nialę w południowo-zachodnim Sudanie zginęły dziesiątki bojowników paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Jak podaje Al Jazeera, według wojska celami piątkowych uderzeń były pozycje i centra dowodzenia RSF w mieście.

Niala jest stolicą stanu Darfur Południowy i siedzibą samozwańczej administracji RSF. Ugrupowanie kontroluje większą część regionu Darfuru, a armia Sudanu wielokrotnie używała tam dronów, próbując odzyskać kontrolę nad zajętymi terytoriami.

Doniesienia o ofiarach wśród cywilów

RSF ze swojej strony oświadczyły, że sudańskie wojsko zaatakowało dronem zatłoczony targ zwierząt gospodarskich w Niali. Według ugrupowania zginęło 30 cywilów, w tym 17 kobiet i pięcioro dzieci.

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RSF ani nie potwierdziły, ani nie zdementowały doniesień o śmierci ich bojowników i zniszczeniu centrów dowodzenia w odrębnych atakach. Grupa praw człowieka Emergency Lawyers również napisała w serwisie społecznościowym X, że w piątek w Niali uderzono w targ, a użyty dron był, według jej oświadczenia, powiązany z armią Sudanu.

Walki się nasilają

Według Al Jazeery konfrontacja między armią Sudanu a RSF nasiliła się. Źródło w rządzie Sudanu poinformowało stację, że RSF zaatakowały dronami obiekty wydobywcze w Kordofanie Południowym, a ostrzały w różnych częściach kraju nasiliły się w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wcześniej w tym miesiącu dowódca armii Sudanu Abdel Fattah al-Burhan obiecał przywrócić wojskową kontrolę nad „każdym calem” terytoriów utrzymywanych przez RSF. Wojna domowa w Sudanie trwa od 2023 roku i pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar.

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