Суданская армия заявила, что в результате серии авиаударов по Ньяле на юго-западе Судана погибли десятки бойцов военизированных Сил быстрого реагирования (RSF). Как сообщает Al Jazeera, по утверждению военных, целями ударов в пятницу были позиции и командные центры RSF в городе.

Ньяла является столицей штата Южный Дарфур и местом расположения самопровозглашенной администрации RSF. Группировка контролирует большую часть региона Дарфур, а суданская армия неоднократно применяла там беспилотники, пытаясь вернуть под контроль захваченные территории.

Заявления о жертвах среди гражданских

RSF, в свою очередь, заявили, что суданские военные атаковали беспилотником оживленный рынок скота в Ньяле. По версии группировки, погибли 30 гражданских, в том числе 17 женщин и пятеро детей.

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RSF не подтвердили и не опровергли сообщения о гибели их бойцов и уничтожении командных центров в ходе отдельных атак. Правозащитная группа Emergency Lawyers также написала в социальной сети X, что в пятницу в Ньяле был нанесен удар по рынку, а использованный беспилотник, по ее заявлению, был связан с суданской армией.

Боевые действия усиливаются

По данным Al Jazeera, противостояние между суданской армией и RSF усилилось. Источник в правительстве Судана сообщил телеканалу, что RSF атаковали беспилотниками горнодобывающие объекты в Южном Кордофане, а обстрелы в различных частях страны активизировались в течение последних 24 часов.

Ранее в этом месяце командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал вернуть под контроль военных «каждый дюйм» территорий, удерживаемых RSF. Гражданская война в Судане продолжается с 2023 года и унесла десятки тысяч жизней.

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